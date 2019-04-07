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22:11 07.04.2019

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но подчеркнул, что при этом не может идти речи о жертвовании какими-то территориями или людьми.

"Да. Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убежден в этом", - сказал он в интервью программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина", отвечая на вопрос о том, готов ли он к переговорам с В.Путиным и на какие готов пойти "жертвы" при этом.

В.Зеленский считает, что самой главной задачей сейчас является "не просто остановить войну, а прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать".

При этом он убежден, что переговоры о прекращении огня не должны быть долгим процессом, потому что каждый день украинцы начинают утро с новостей о том, сколько военных погибло на востоке страны.

"Мы понимаем, что каждый день – это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи. Мы должны это ощущать и примерять всегда на себя, что будет с твоей семьей, если ты потеряешь сына, потеряешь кормильца, или потеряешь брата или сестру", - подчеркнул он.

По его мнению, необходимо продолжать Минский переговорный процесс, но данный формат следует реформировать.

"Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат, в присутствии западных представителей", - считает В.Зеленский.

Кандидат в президенты также указал, что следует начать серьезную "информационную войну", в которой Украина должна быть победителем.

"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям, что мы все украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим. Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины, все оккупированные территории", - пояснил он.

Теги: #переговоры #украина #зеленский #путин
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