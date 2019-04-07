События

21:59 07.04.2019

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

3 мин читать
Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

 Баллотирующийся на второй президентский срок в Украине действующий глава государства Петр Порошенко заявляет о намерении в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA), как это ранее предложил кандидатам в президенты украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.

"Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии", - сказал он в прямом эфире на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

П.Порошенко подчеркнул, что прохождение тестов во Всемирном антидопинговом агентстве полностью снимет какие-либо инсинуации о возможном искажении результатов кандидатов в президенты Украины

"Чрезвычайно и принципиально, чтобы самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила выведение на чистую воду и Российское допинговое агентство и снятие (спортсменов – ИФ) России в целом с большинства соревнований, авторитет этой организации не вызывает никакого сомнения. Считаю, что есть большая угроза, что кандидатом или президентом Украины может стать человек, который не исключено, что имеет наркотическую зависимость", - сказал глава государства.

По его словам, снять эти вопросы заинтересованы оба кандидата и в целом граждане Украины.

"В этом заинтересован каждый украинец, который сделает сознательный выбор ровно через две недели, поскольку наркозависимость кандидата, наркотическая зависимость является прямой угрозой национальной безопасности, угрозой для каждого украинца. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и относительно Порошенко, и относительно Зеленского", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, проведения медицинской экспертизы потребовал В.Зеленский в видеообращении к П.Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты на НСК "Олимпийский".

Через несколько часов появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает заангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.

Утром 5 апреля кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Из-за того, что кандидаты сдавали анализы в различных клиниках, сторонники обоих практически сразу начали заявлять в соцсетях о недоверии к будущим результатам анализов ввиду возможной ангажированности медиков.

Позже украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA). "Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!" – сказано в сообщении на официальной странице Вл.Кличко в Фейсбуке.

Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA. "Надеюсь, кандидатам в президенты не откажут", - отметил Вл.Кличко.

Теги: #тест #порошенко #украина #wada #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:21 07.04.2019
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

22:11 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

21:53 07.04.2019
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

21:14 07.04.2019
Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

20:26 07.04.2019
Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

20:22 07.04.2019
Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

20:17 07.04.2019
Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

20:11 07.04.2019
Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

19:36 07.04.2019
Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

19:27 07.04.2019
Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

На территории Межреченского регионального ландшафтного парка горит 40 гектаров леса, к тушению привлекли авиацию

Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

В начале недели в Украине будет тепло, но местами возможны дожди

Спелеологи нашли в Германии гигантскую пещеру, которой миллионы лет

На Харьковщине из-за сжигания сухостоя и мусора загорелись дома и хозпостройки

Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Правоохранители задержали иностранца за нарушение ПДД в Сумской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА