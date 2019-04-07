Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания на пост главы государства не намерен менять курс страны на вступление в ЕС, а по возможному вступлению в НАТО нужно донести всю необходимую информацию каждому гражданину страны и провести референдум.

"Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс", - сказал он в интервью программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

В.Зеленский отметил, что лично он, как гражданин Украины, за интеграцию страны в НАТО. "Но для того, чтобы вступить в НАТО, все-таки, это записано и в нашей программе, мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны", - считает он.

"Нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины. На западе все знают об этом, все за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца. И НАТО обязательно должно быть через референдум", - добавил В.Зеленский.