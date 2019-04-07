События

20:31 07.04.2019

"Шахтер" победил "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти

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"Шахтер" победил "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти

 Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины по футболу.

На 9-й минуте матча в Харькове счет открыл полузащитник "Динамо" Денис Гармаш. На 57-й минуте экс-форвард киевлян Жуниор Мораеса сравнял счет.

Вскоре оба автора голов были удалены с поля за вторые желтые карточки.

Больше ни в основное, ни в дополнительное время команды голов не забивали. А в серии пенальти "Шахтер" взял верх со счетом 4:3.

Еще в начале трем полуфиналистами Кубка Украины стали "Заря", перволиговые "Ингулец" и СК "Днепр-1". Жеребьевка состоится 8 апреля.

Теги: #динамо #украина #футбол #шахтер
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