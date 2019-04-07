На территории Межреченского регионального ландшафтного парка горит 40 гектаров леса, к тушению привлекли авиацию

На территории Межреченского регионального ландшафтного парка возле с. Тужар, Козелецкого района, Черниговской области вспыхнул пожар, к тушению привлекли самолет и вертолет, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, информация о возгорании камыша на площади около 16,5 гектаров поступила в 16:00.

"По состоянию на 19:00 наблюдается горение камыша тремя центрами и лесной подстилки на площади 40 га Межреченского регионального ландшафтного парка (83 квартал). Авиацией ГСЧС сделано 6 сбросов воды (24 тонны)" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

Как отмечается, к тушению привлечены 90 человек и 12 единиц техники, а также самолет АН-32П и вертолет.