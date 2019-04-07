Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Новотроицкое" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новотошковское, Екатериновка,

Попасная.

"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются" – подытожили в штабе ООС.