В начале недели в Украине будет тепло, но местами возможны дожди

В ближайшие сутки, 8 апреля, над Украиной сохранится тёплая погода с незначительной вероятностью дождя, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник ночью на севере Левобережья, утром и днём на Закарпатье, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла; днём 13-18°, на Закарпатье до 23°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 апреля самая высокая температура воздуха днём была +26,3 в 1975г., самая низкая ночью -6,5 в 1944г.

На 9 апреля синоптики прогнозируют в северных и западных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 14-19°, в южных, центральных областях и на Закарпатье местами 20-22°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.