На Харьковщине из-за сжигания сухостоя и мусора загорелись дома и хозпостройки

За прошедшие сутки подразделения Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области 88 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

"Общая площадь пожаров составила около 35 га. Подобные пожары имели место почти во всех районах области", - сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате этих пожаров были повреждены 2 дома, 2 забора и 6 хозпостроек.

В ГУ ГСЧС в области отмечают, что подавляющее большинство пожаров в экосистемах происходит из-за т.н. человеческого фактора.