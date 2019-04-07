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11:18 07.04.2019

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

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Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 в Луганской области, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела снаряд попал в дом по ул.Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

 

Теги: #обстрел #украина #луганская_область #поселок
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