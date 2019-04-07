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10:57 07.04.2019

Правоохранители задержали иностранца за нарушение ПДД в Сумской области

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Правоохранители в Сумской области задержали иностранца без документов и с признаками наркотического опьянения за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"В областном центре патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz C-200 за нарушение ПДД. За рулем инспекторы обнаружили 19-летнего иностранца. Выяснилось, что документов на право управления автомобилем у мужчины вообще не было, зато патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в присутствии двух свидетелей он категорически отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.

Правоохранители составили на правонарушителя административные протоколы по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством, не имея права управления) КоАП и ч.1 ст.130 (управление с признаками наркотического опьянения и отказ от прохождения освидетельствования) КоАП.

Теги: #нарушение #пдд #сумская_область #украина #иностранец
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