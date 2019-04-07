СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора, сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области.

Установлено, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР".

"Публикации агитатор получал из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований", - сообщили правоохранители.

Как отмечается, во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщили о подозрении.

Продолжаются следственные действия.