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10:22 07.04.2019

В Киеве ограничат движение транспорта из-за 9-го Киевского международного полумарафона

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В Киеве 7 апреля запретят движение транспорта на ряде улиц из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"6-7 апреля в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) с полумарафон 2019. Соответствующую инициативу общественной организации "Беговая Украина" поддержано распоряжением КГГА №528", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 7 апреля с 08:00 до 14:40 мероприятия продлятся по нескольким маршрутам.

В частности, на 21 км Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Игоревская - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

На 10 км Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

В связи с проведением мероприятий движение транспорта указанными улицами будет запрещено.

Кроме того, запретят движение транспорта на Контрактовой площади и прилегающих улицах, Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улице Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий.

Теги: #киев #полумарафон #украина #ограничение #транспорт
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