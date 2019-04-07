События

09:14 07.04.2019

В Кривом Роге на пожаре в жилом доме пострадали шестеро человек, трое из них погибли

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В Кривом Роге (Днепропетроская обл.) в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека, двое из которых дети, еще трое пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"6 апреля в 5:39 в г.Кривой Рог по ул.Донецкая, 76 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека (из них 2 ребенка 2009 и 2011 г.р.) и пострадало 3 человека (из них 1 ребенок 2017 г.р.), - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 9:20. Огонь уничтожил перекрытие, кровлю и вещи домашнего обихода на площади 150 кв.м.

К тушению пожара привлекалось 14 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

Теги: #жертвы #украина #пожар #днепропетровская_область
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