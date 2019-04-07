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08:46 07.04.2019

Фильм в жанре украинского фэнтези "Полина и тайна киностудии" выйдет в прокат летом 2019 года

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Фильм в жанре украинского фэнтези "Полина и тайна киностудии" выйдет в прокат летом 2019 года

В августе 2019 года выйдет в прокат фильм в жанре украинско-бельгийско-французского фэнтези "Полина и тайна киностудии", который создан при поддержке правительства Украины, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В прокат лента выйдет 22 августа 2019 года. Это сюжет украинско-бельгийско-французского фэнтези "Полина и тайна киностудии". Лента создана при поддержке правительства - на ее производство было выделено 10,8 млн грн", - написал В.Гройсман на странице в Facebook.

Также он добавил, что "за киноэкраном существует другой мир, где персонажи фильмов живут настоящей жизнью. Попасть туда можно через волшебную киностудию, которую должна получить в наследство 11-летняя девочка Полина. Ей грозит опасность и единственное, что остается - бежать в таинственное путешествие кинолентами".

В.Гройсман отметил, что в фильме задействованы как украинские, так и европейские актеры. В частности, звезда французского кино Жан Рено и украинский спортсмен Василий Вирастюк.

Также он опубликовал короткометражный трейлер.

Теги: #фэнтези #украина #премьера #кино
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