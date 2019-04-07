За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

За минувшие сутки боевики совершили 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, погибли двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики десять раз обстреляли позиции украинских войск. Так, дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи н.п. Павлополь, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Авдеевки, из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Пески.

Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Широкино, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Опытного, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у с.Старогнатовки, из станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Авдеевка и Чермалыка, из автоматических станковых гранатометов - вблизи Красногоровки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза – из минометов калибра 120 мм – н.п. Зайцево, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Золотое-4, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм - также у хутора Вольный.

По данным украинской разведки, 6 апреля три боевика уничтожены, один ранен.

"С начала текущих суток враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет", - подытожили в штабе.

Также отмечается, что подразделение, которое обстрелял противник, применило штатное вооружения. Потери врага уточняются.