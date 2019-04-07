События

07:47 07.04.2019

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

2 мин читать
За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

За минувшие сутки боевики совершили 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, погибли двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики десять раз обстреляли позиции украинских войск. Так, дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи н.п. Павлополь, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Авдеевки, из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Пески.

Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Широкино, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Опытного, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у с.Старогнатовки, из станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Авдеевка и Чермалыка, из автоматических станковых гранатометов - вблизи Красногоровки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза – из минометов калибра 120 мм – н.п. Зайцево, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Золотое-4, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм - также у хутора Вольный.

По данным украинской разведки, 6 апреля три боевика уничтожены, один ранен.

"С начала текущих суток враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет", - подытожили в штабе.

Также отмечается, что подразделение, которое обстрелял противник, применило штатное вооружения. Потери врага уточняются.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:33 07.04.2019
В Пасхальную ночь и утром столичный транспорт будет работать дольше

В Пасхальную ночь и утром столичный транспорт будет работать дольше

05:37 07.04.2019
В Киеве осудили мошенников, которые выманили 2,7 млн гривен через "обменники"

В Киеве осудили мошенников, которые выманили 2,7 млн гривен через "обменники"

04:35 07.04.2019
В Сумской области за кражу нефти из трубопровода задержали трех мужчин

В Сумской области за кражу нефти из трубопровода задержали трех мужчин

03:36 07.04.2019
В Луганской области на заброшенном кемпинге обнаружен склад боеприпасов

В Луганской области на заброшенном кемпинге обнаружен склад боеприпасов

02:42 07.04.2019
В Киевской области горело отделение "Новой почты"

В Киевской области горело отделение "Новой почты"

01:01 07.04.2019
Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил мотив своего заявления об увольнении

Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил мотив своего заявления об увольнении

23:57 06.04.2019
Парубий принял участие в открытии 140-й ассамблеи Межпарламентского Союза в Катаре

Парубий принял участие в открытии 140-й ассамблеи Межпарламентского Союза в Катаре

23:16 06.04.2019
Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

22:54 06.04.2019
Глава Херсонской ОГА по "делу Гандзюк" подал в отставку

Глава Херсонской ОГА по "делу Гандзюк" подал в отставку

22:44 06.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

ПОСЛЕДНЕЕ

Активность "желтых жилетов" во Франции снижается, свидетельствует статистика МВД

В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА