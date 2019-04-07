События

03:36 07.04.2019

В Луганской области на заброшенном кемпинге обнаружен склад боеприпасов

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила на территории туристической базы в Луганской области склад с боеприпасами.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС), сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил с привлечением военнослужащих группы разминирования инженерного подразделения оперативно-тактического группировки "Север" на территории неработающего кемпинга туристической базы в с.Денежниково Новоайдарского района (Луганская обл.) обнаружили и изъяли 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм (из них семь - с подрывателями) и взрыватели к ним в количестве 252 штук.

В настоящее время решается вопрос о месте и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов.

Теги: #украина #боеприпасы #луганская_область #склад
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