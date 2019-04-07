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02:42 07.04.2019

В Киевской области горело отделение "Новой почты"

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В пгт.Калиновка Васильковского района (Киевская обл.) произошел пожар в складском здании "Новой почты" на площади 450 кв. м, сообщил сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 апреля в 14:04 в пгт. Калиновка Васильковского района в одноэтажном отдельно стоящем складском здании "Новая почта" возник пожар на площади 450 м. кв. Угрозы распространения пожара нет", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 350 кв.м. в 15:25, а в 16:17 ликвидирован.

К тушению пожара привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС.

Теги: #киевская_область #украина #пожар #почта
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