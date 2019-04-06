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23:16 06.04.2019

Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

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Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

Президент Украины Петр Порошенко в течение 7-8 дней уволит председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности, сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк.

"Увольнение Гордеева и Рищука - это требование инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" озвучили несколько участников встречи. Ответ Порошенко: сегодня после разговора с президентом Гордеев подписал заявление на увольнение. Официально он будет освобожден от должности руководителя ОГА через 7-8 дней", - написала представитель ЦПК по итогам встречи главы государства с представителями общественных организаций.

Теги: #гордеев #отставка #порошенко #украина
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