Глава Херсонской ОГА по "делу Гандзюк" подал в отставку

Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский.

Соответствующее заявление об увольнении, написанное от 5 апреля на имя президента Украины, нардеп обнародовал 6 апреля в субботу.

"Ради общественного спокойствия. Ради Украины! Но с пониманием того, что если есть претензии и сомнения - нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства", - написал А.Спиваковский на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что А.Гордеев намерен пройти проверку на полиграфе.

В свою очередь, общественный активист, адвокат Маси Найем выразил убеждение, что заявление об отставке А.Гордеев написал не по собственной инициативе.

"Уверен, что не он подал в отставку, а его попросили. В том числе, потому что в Херсоне за П.Порошенко проголосовало не более 10%. Вопрос по Кате остался второстепенным, иначе бы он это сделал не спустя 8 месяцев после нападения и не после выборов", - написал М.Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, "чтобы расследование подтвердило или опровергло его причастность к убийству - он должен быть подозреваемым в этом деле. Так это работает согласно УПК".

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева принял решение надеть электронный браслет на В.Мангера и забрать у него загранпаспорт. Суд также отказал в ходатайстве прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Сам подозреваемый заявил, что не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать. 4 апреля Шевченковский райсуд Киева отклонил ходатайство защиты В.Мангера об уменьшении определенного ему залога.