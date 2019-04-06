События

21:42 06.04.2019

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

1 мин читать
ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "уточненный" об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 с пометкой "Уточненный", - указали в ЦИК.

7 апреля в 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором Комиссия планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.

Теги: #цик #протоколы #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:44 06.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

22:17 06.04.2019
В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование

В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование

21:46 06.04.2019
ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

21:27 06.04.2019
Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

20:23 06.04.2019
Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

20:03 06.04.2019
Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

19:42 06.04.2019
Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

19:29 06.04.2019
Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

18:44 06.04.2019
Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

18:12 06.04.2019
В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку

В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"

Нетрезвый житель Харьковской области "заминировал" мост

Уроженцы неподконтрольного Енакиево на катере перемещали в Украину контрафактные сигареты

США признают иранский КСИР террористической организацией

Антиукраинскому Интернет-агитатору из Одесской области сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Хмельницкие полицейские выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдаван"

В Украину в воскресенье придет теплый воздух, на западе е севере местами небольшой дождь

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА