Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Василия Куйбиды с должности президента Национальной академии государственного управления, сообщает сайт главы государства.

"Уволить Куйбиду Василия Степановича с должности президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины согласно поданному им заявлению", - сказано .

Соответствующий указ № 105 от 5 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

В то же время П.Порошенко подписал другой указ №106 от 5 апреля 2019 года о назначении на эту должность временно исполняющего обязанности первого вице-президента академии Анатолия Савкова.

"Временно возложить исполнение обязанностей президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины на Савкова Анатолия Петровича - первого вице-президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины", - сказано в тексте указа.