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18:44 06.04.2019

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

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Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

С начала текущих суток и 18.00 боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, из них дважды - с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Потерь среди украиснких военных нет, сообщает штаб Операция объединенных сил (ООС) на странице в Фейсбук в субботу

"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 6 раз обстрелял опорные пункты ООС: из минометов калибра 120 мм - у села Павлополь; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Широкино; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Опытное; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Старогнатовка; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи Авдеевка, отмечают в штабе ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Зайцев.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #боевики #россия #обстрел #украина #оос
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