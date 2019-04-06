Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники выявили гражданина Турции, который по поддельному кипрскому паспорту намеревался вылететь в Лондон (Великобритания).

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в ходе осуществления пограничного контроля у инспектора возникли сомнения в подлинности предъявленного документа, а именно ID-карты одного из пассажиров.

"После изучения документа пограничники установили, что ID-карта выдана на гражданина Кипра, содержит признаки полной подделки. После проведения фильтрационных мероприятий пограничники выяснили, что мужчина на самом деле является гражданином Турции", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли поддельный документ, а иностранца привлекли к административной ответственности. Ему также запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.