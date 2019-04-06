Нетрезвый житель Харьковской области "заминировал" мост

Полиция задержала 52-летнего жителя Змиевского района Харьковской области по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании моста в с.Скрипаи.

Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, накануне в пятницу аноним позвонил на номер 102 и сообщил о том, что мост заминирован.

"Правоохранители осмотрели открытую местность общей площадью 150 кв. ме. При осмотре никаких взрывных устройств обнаружено не было. В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские установили, что в полицию звонил 52-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.