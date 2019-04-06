Уроженцы неподконтрольного Енакиево на катере перемещали в Украину контрафактные сигареты

В с.Куликовское Запорожской области правоохранители ликвидировали канал незаконного перемещения в Украину подакцизных товаров с неподконтрольных территорий Донбасса через территориальные воды России.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, ночью, отрабатывая оперативную информацию, в населенном пункте Куликовское межведомственная группа в составе оперативных сотрудников Госпогранслужбы, СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры объединенных сил разоблачила канал незаконного перемещения подакцизных товаров.

"Как удалось установить, контрабандисты выходили с временно оккупированной территории Украины на малом скоростном плавсредстве. Далее они следовали в российской части вод Азовского моря, как правило, мимо кораблей береговой охраны РФ, а возможно и под их прикрытием. В дальнейшем резко меняя курс, нарушители приближались к украинскому берегу и быстро перегружали свой товар в автомобили", - сказано в сообщении.

В результате оперативных мероприятий задержан грузовой автомобиль Mercedes, заполненный контрафактными табачными изделиями, и сопровождающий его автомобиль "ВАЗ".

"Водителями оказались уроженцы г.Енакиево Донецкой области, которые в настоящее время проживают в Киеве и Бердянске", - сообщает Госпогранслужба.

При обследовании береговой полосы в указанном районе также выявлено еще около 40 коробов с контрафактными табачными изделиями, которые были подготовлены для загрузки в автомобиль.

Всего правоохранителями изъято 177 ящиков (почти 90 тыс. пачек) сигарет марки Marlboro и LD с поддельными украинскими акцизными марками.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.199 (изготовление, приобретение, перевозка, в Украину с целью продажи товаров, или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч.3 ст.369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех причастных лиц и решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантов дела и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.