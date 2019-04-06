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13:42 06.04.2019

США признают иранский КСИР террористической организацией

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США признают иранский КСИР террористической организацией

Администрация США намерена внести иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица.

"Решение, о котором могут объявить уже в понедельник (8 апреля - ИФ) по итогам нескольких месяцев обсуждений, может стать первым примером, когда часть (вооруженных сил - ИФ) иностранного государства официально признана террористической организаций", - пишет газета.

По данным ее источников, в поддержку решения высказались госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

В то же время, несколько высокопоставленных сотрудников Пентагона, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, высказались против такого решения, поскольку оно может повлечь за собой негативные последствия для сил США в регионе, но не причинит желаемого урона иранской экономике. Также испытывают сомнения относительно последствий такого решения в ЦРУ.

Теги: #сша #ксир #терроризм
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