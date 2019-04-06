Антиукраинскому Интернет-агитатору из Одесской области сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили Интернет-агитатора, который в соцсетях призывал к изменению государственной границы Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

По информации спецслужбы, публикации агитатор получал из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

"Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность", - сказано в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).