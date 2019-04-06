События

13:34 06.04.2019

Хмельницкие полицейские выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдаван"

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В Хмельницкой области полицейские выдворили за пределы Украины 38-летнего иностранца по прозвищу "Молдаван", который был "смотрящим" за поставками запрещенных веществ в места отбывания наказания.

"38-летний гражданин соседнего государства несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч.3 ст.185 (кража), ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины", - сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По информации правоохранителей, после отбытия наказания мужчина получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения с отбывания наказания.

"Кроме этого, мужчина, зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, постоянно скрывался от полиции и представителей Государственной миграционной службы Украины", - проинформировали в МВД.

Теги: #хмельницкая_область #украина #мвд #авторитет
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