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13:30 06.04.2019

В Украину в воскресенье придет теплый воздух, на западе е севере местами небольшой дождь

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В Украину в воскресенье придет теплый воздух, на западе е севере местами небольшой дождь

На территорию Украины в воскресенье, 7 апреля, начнет поступать теплый и преимущественно сухой воздух, лишь на запад и север страны будет более влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и днем в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°, на высокогорье Карпат 6-11° тепла; на Закарпатье ночью 5-10°, днем 16-21°.

В Киеве 7 апреля без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 апреля самая высокая температура днем была 26,5° в 1975 году, самая низкая ночью -5,8° в 1929 году.

В Украине в понедельник, 8 апреля, в северных областях местами прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на востоке 1-6°; днем 14-19 °; на Закарпатье до 24°.

В Киеве 8 апреля без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.

Теги: #погода #украина
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