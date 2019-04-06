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12:14 06.04.2019

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

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Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

В Белоцерковском районе Киевской области несовершеннолетний юноша на родительском автомобиле насмерть сбил двух девушек 18 и 16 лет и скрылся с места ДТП, открыто уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, ночью в субботу, 6 апреля, патрульные полицейские возле с.Песчаная Белоцерковского района обнаружили на одной из улиц автомобиль Mazda с явными механическими повреждениями, а также тела двух погибших молодых девушек вблизи него.

"Работники полиции, прибывшие на место происшествия, установили личности погибших. Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя столичная жительница. Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель Mazda, совершил на них наезд. В результате от полученных травм они погибли на месте", - сказано в сообщении.

Водитель Mazda скрылся с места происшествия, оставив автомобиль.

В ходе расследования стало известно, что накануне 16-летний юноша, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля Mazda, который принадлежит его родителям, и выехал в ночное время.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)

Правоохранители разыскивают молодого человека, который совершил смертельное ДТП.

Теги: #жертвы #дтп #полиция #украина #киевская_область #смерть
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