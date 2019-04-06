В Киевской области в салоне автомобиля взорвалась граната РГД-5

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области вблизи села Студеники в салоне автомобиля Toyota Camry сдетонировало взрывное устройство, в результате чего погиб водитель.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, утром в субботу в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Студеникы автомобиль находится в кювете с погибшим в нем водителем.

"Было установлено, что автомобиль Toyota Camry под управлением водителя 1976 года рождения двигался по автодороге Киев – Переяслав-Хмельницкий на скорости 150 км/час. Во время движения в салоне автомобиля прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом", - сказано в сообщении.

При осмотре полицейские обнаружили у водителя травматическую ампутацию правой руки, а в салоне автомобиля находились фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком "несчастный случай". Устанавливаются другие обстоятельства этого события.