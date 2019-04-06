На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

В Донецкой области на линии разграничения с неподконтрольными территориями в субботу не работают контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) "Гнутово" и "Марьинка".

"КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск – Гнутово – Талаковка – Мариуполь" не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля", - сообщает Государственная пограничная служба в субботу.

Кроме того, накануне в пятницу, 5 апреля, по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" в Донецкой области.

"Это связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно", - сказано в сообщении.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.