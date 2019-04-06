События

09:47 06.04.2019

Украинские военные в зоне ООС захватили в плен диверсанта

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Украинские военные в зоне ООС захватили в плен диверсанта

В Марьинском районе (Донецкая обл.) украинские военнослужащие в ночь на субботу захватили в плен боевика, который пытался пересечь линию разграничения с целью диверсии в тылу Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"Сегодня, 6 апреля, около 3.00, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержан еще один военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В информации отмечается, что диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады.

"Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга. Боевик задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил", – сказано в сообщении.

Теги: #боевик #оос #украина #плен
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