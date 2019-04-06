В Кривом Роге на пожаре погибло три человека, трое пострадали

В Кривом Роге 6 апреля в субботу во время пожара в частном доме погибло три человека, в том числе двое детей, еще трое пострадало, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 г.р., мальчик 2011 г.р. и девочка 2009 г.р.) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 г.р., бабушка 1960 г.р., мальчик 2017 г.р.). Госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Информация о пожаре на ул.Донецкая в Кривом Роге поступила в 5:39, пожар локализован в 6:24, ликвидация продолжается.

Огнем повреждена конструкции дома, мебель и домашние вещи на общей площади 100 кв. м.

Всего для ликвидации пожара привлечено 15 человек л/с и 3 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.