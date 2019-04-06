Прокуратура требует вернуть в собственность харьковской громады участок стоимостью 3 млн грн

Харьковская местная прокуратура № 4 обратилась в хозяйственный суд с иском о расторжении договора аренды и возврата в собственность территориального громады земельного участка стоимостью около 3 млн грн, заключенного между городским советом и частной фирмой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, основанием для обращения в суд стало нарушение арендатором условий договора.

"Согласно условиям договора, до марта 2007 года на этой территории должны были построить стационарную автозаправочную станцию с магазином сопутствующих товаров. Поскольку участок расположен на одной из самых важных автомобильных развязок Харькова, то строительство на ней АЗС могло бы значительно улучшить городскую инфраструктуру. Однако арендатор так и не начал запланированное строительство", - говорится в сообщении.