За минувшие сутки на Донбассе вследствие снайперского обстрела погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применили 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностями, потратили 59 мин калибров 120 и 82-мм, обстреливая украинские позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в трех обстрелах применяя снайперов, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: трижды, из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия - вблизи Песок; дважды, из минометов калибра 120-мм, автоматических станковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; дважды, из минометов калибра 82-мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского; из минометов 120-го калибра - возле Водяного; дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - в районе Новотроицкого; из снайперского оружия - около Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили пять обстрелов: из минометов калибров 120 и 82-мм - вблизи Зайцевого; из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе Новоалександровки; из минометов калибра 120-мм - в районе Новолуганское; из минометов 82-го калибра - у Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Южного.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов. Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск", – подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе один раз - из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Широкино; из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Старогнатовки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляны из минометов калибра 120-мм с расходом 20 мин позиции ВСУ вблизи Зайцевого.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются", – резюмировали украинские военные.