Суд по делу о взрыве в харьковском рок-пабе перенесли на 10 апреля

Заседание Киевского районного суда Харькова, на котором должны были решить, следует ли после изменений в составе коллегии начать рассмотрение дела о теракте в рок-пабе "Стена" заново, не состоялось.

"Заседание не состоялось. По ходатайству прокурора, который был занят в другом процессе, заседание перенесли на 10 апреля ", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина адвокат обвиняемой Марины Ковтун Евгений Оленев, он и его подзащитная выступают за то, чтобы продолжить слушания.

Как сообщалось, в коллегии судей, которая слушает дело, произошла замена: председательствующий Денис Невядомский ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его место занял судья Виктор Попрас. Теперь суд должен решить, продолжать слушать дело или начать его рассматривать с самого начала.

9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

17 ноября в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун. 12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

М.Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский.

Коллегия судей в новом составе решила начать новое рассмотрение дела.