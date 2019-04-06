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02:39 06.04.2019

В суд направлен обвинительный акт против таксиста, сбившего насмерть человека в Харьковской области

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В суд направлен обвинительный акт против таксиста, сбившего насмерть человека в Харьковской области

Прокуратура направила в Купянский районный суд Харьковской области обвинительный акт в отношении 37-летнего таксиста, подозреваемого в том, что он совершил смертельную аварию и оставил сбитых пешеходов в опасности (ч.2 ст.286, ч.1 ст.135 Уголовного кодекса Украины).

"В соответствии с санкциями статей, водителю грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Авария произошла 20 октября прошлого года в с.Глушковка Купянского района Харьковской области. Водитель автомобиля Оpel на скорости более100 км/ч сбил двух человек, переходивших дорогу, и, не останавливаясь, уехал с места происшествия.

В результате аварии оба пешехода получили многочисленные повреждения. От полученных травм 41-летний мужчина на следующий день скончался в больнице, а 34-летняя женщина с тяжелыми телесными повреждениями до сих пор находится на лечении.

Подозреваемого задержали через два дня после ДТП. Им оказался 37-летний местный житель, который, по предварительным данным, таксовал, чтобы заработать на жизнь. Мужчина отрицал свою причастность к аварии. Он спрятал машину и утверждал, что автомобиль у него угнали, но эта версия была опровергнута в начале досудебного следствия.

Теги: #таксист #украина #суд
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