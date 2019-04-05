В Киеве 6 и 7 апреля ограничат движение транспорта по случаю 9-го Киевского международного полумарафона и чемпионата АВАF

В столице в связи со спортивно-массовым мероприятием "9-й Киевский международный полумарафон" и Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (АВАF) которые состоятся 6 и 7 апреля, будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"6 и 7 апреля на время проведения спортивно-массовых мероприятий - 9-го Киевского международного полумарафона и Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (АВАF) по полумарафону 2019 вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Отмечается, что с начала движения 6 апреля до 22:00 7 апреля, в связи с закрытием движения транспорта на Контрактовой площади движение будет организовано: автобусы маршрута № 62 от Ботанического сада до ул.Почайнинской по собственному маршруту, далее - ул.Спасская - ул.Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту; автобусы маршрута № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ул.Почайнинской по собственному маршруту, далее - ул.Спасская - ул.Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту; автобусы маршрута № 119 от ул.Василия Касияна до ул.Константиновской по собственному маршруту, далее - ул.Верхний Вал - ул.Межигорская - Нижний Вал до ул.Константиновской, дальше по собственному маршруту.

7 апреля с 8:00 до 14:40 в связи с проведением спортивно-массового мероприятия (пробега) вносятся следующие изменения в работу транспорта: автобусы маршрутов №№ 21, 234 в направлении ж/м Троещина без заезда на ул.Вербовая; автобусы маршрута № 62 от Ботанического сада до Европейской площади; автобусы маршрута № 73 в направлении ул.Милославской трассой: ст. м."Героев Днепра" – просп.Оболонский - ул. Степана Бандеры - Северный мост - ул. Генерала Ватутина - ул. Маяковского -ул.Каштановая - ул.Оноре де Бальзака, далее по собственному маршруту; автобусы маршрута № 114 будут курсировать на двух измененных участках: от ул.Милославской до ж.ст. "Зенит"; от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. Лобановского; автобусы маршрута № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м."Лыбидская"; троллейбусы маршрута № 29 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской; троллейбусы маршрута № 30 будут курсировать на двух измененных участках: от ул. Милославской до ст. м. "Дарница"; от ул.Кадетский гай ст. м. "Почайна"; троллейбусы маршрута № 30К курсировать на двух измененных участках: от ул.Милославской до ст. м. "Дарница"; от ул.Дегтяревской ст. м. "Почайна"; троллейбусы маршрута № 31 от ул.Милославской до ст. м. "Дарница"; троллейбусы маршрута № 34 от ул.Северной до ул.Степана Бандеры; троллейбусы маршрута № 47 от ст. м. "Минская" до ул. Степана Бандеры.

"Движение автобусов маршрутов №№ 21, 73, 101, 234, 550 в направлении ж/м Троещина организуется по правой полосе встречного направления просп. Степана Бандеры, Северного моста и ул. Генерала Ватутина", – добавили в КГГА.

Кроме того, 7 апреля с 08:00 до 14:40 на время проведения мероприятий запрещено движение по маршрутам: 21 км Контрактовая площадь – ул.Петра Сагайдачного – ул.Игоревская – ул.Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – ул.Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе – ул.Набережно-Крещатицкая – ул.Игоревская – ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь; на 10 км Контрактовая площадь – ул.Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на ул.Набережно-Крещатицкая – ул.Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост – ул.Набережно-Рыбальская - Гаванский мост – ул.Набережно-Крещатицкая – ул.Игоревская – ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Также в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах, а именно: ул.Межигорской (от Контрактовой площади до ул.Спасской), Контрактовой площади (от ул.Константиновской), ул.Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул.Волошской), ул.Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул.Андреевской).

"Главное управление Национальной полиции в г..Киеве и Управление патрульной полиции в г.Киеве Департамента патрульной полиции должно обеспечить публичную безопасность и порядок во время мероприятий, а также сопровождение участников по определенным маршрутам. Также обеспечат дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи и пожарно-спасательной техники", – резюмировали в мэрии.