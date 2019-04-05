Доступность Киева для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения улучшат по нескольким направлениям – КГГА

В этом году ряд коммунальных объектов Киева станет доступнее для людей, которые передвигаются с определенными сложностями, сообщила председатель комитета, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда.

Как сообщает в пятницу вечером пресс-служба КГГА, по итогам заседания городского комитета доступности лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры М.Хонда сообщила, что в частности, особое внимание будет уделено объектам транспортной инфраструктуры столицы. Среди прочего, потребности лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения должны учесть при масштабной реконструкции Вокзальной площади рядом с Центральным железнодорожным вокзалом Киева, начать которую планируется в этом году.

"Это визитная карточка столицы. Площадь ежедневно пересекают сотни тысяч киевлян и гостей города. Поэтому здесь все должно быть продумано для удобства маломобильных граждан", - отметила М.Хонда.

Также интересы лиц с инвалидностью, передвигающихся на коляске, примут во внимание при реконструкции и благоустройства таких железнодорожных объектов, как платформы станций "Киев-Волынский", "Борщаговка", "Святошин", а также остановки скоростного трамвая "Гната Юры", что тоже запланированы на текущий год.

М.Хонда также обратила внимание членов комитета на то, что с 1 апреля в Украине вступили в силу новые строительно-архитектурные нормы законодательства, позволяющие требовать от исполнителя работ учета потребностей лиц с недостатками зрения при возведении, реконструкции или благоустройства зданий и публичного пространства.

В КГГА также отрабатывают механизмы эффективного контроля выполнения решений комитета. В частности, рассматривается возможность введения должности представителя уполномоченного по правам людей с инвалидностью. А в Департаменте социальной политики КГГА разрабатывают проект решения о создании отдельного коммунального предприятия, одним из направлений деятельности которого будет аудит доступности киевских коммунальных объектов для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.