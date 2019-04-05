Жителю Мариуполя сообщено о подозрении в попытке контрабанды за границу двух старинных икон – ООС

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении жителю Мариуполя (Донецкая обл.), который пытался незаконно продать за границу две старинные иконы за 500 тыс. грн.

Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук, в январе текущего года оперативники спецслужбы установили, что житель Мариуполя пытался нелегально продать за границу две старинные иконы конца XIX - начала ХХ века.

"Покупателя делец нашел на специализированном Интернет-аукционе. "Товар", за который злоумышленник планировал получить 500 тыс. грн, он должен был переправить заказчику международным рейсовым автобусом", - сказано в сообщении.

Во время таможенного досмотра на одном из пунктов пропуска правоохранители обнаружили иконы, которые мужчина спрятал в коробке от детского планшета.

По заключению экспертизы, иконы признаны культурными ценностями.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, где зафиксирована переписка относительно незаконной сделки, а также получение почти 2 тыс. долл. предоплаты.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч.1 ст.201 (подготовка в контрабанде) Уголовного кодекса Украины.