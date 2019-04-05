События

19:52 05.04.2019

В ПЦУ заявили, что для отзыва Томоса об автокефалии нет никаких оснований

2 мин читать
В ПЦУ заявили, что для отзыва Томоса об автокефалии нет никаких оснований

Предоставление Томоса об автокефалии – это прямое и каноническое право Вселенского патриархата, и нет никаких оснований для отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, заявили в ПЦУ.

Как сообщается на сайте Киевской митрополии ПЦУ в пятницу, в ответ на распространенный в СМИ текст заявления Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата), который "содержит ложь и манипуляции", Православная церковь Украины заявляет, что "Томос об автокефалии преодолевает церковное разделение в Украине".

"Подтверждено это тем, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года разделенные ветви создали единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь. На сегодня уже более 500 религиозных общин от Московского патриархата обнаружили добровольное желание присоединиться, и этот процесс продолжается", - сказано в сообщении.

В то же время, в ПЦУ подчеркивают, что УПЦ (МП) в Украине "не является здесь поместной церковью, а является частью Русской православной церкви".

"Предоставление же Томоса об автокефалии – это прямое и вполне каноническое право Вселенского патриархата. Благодаря реализации этого права через Томос Вселенского патриарха была провозглашена и утверждена автокефалия подавляющего большинства поместных церквей (10 из 15)", - сказано в сообщении ПЦУ.

Также в Православной церкви Украины уверенны, что "говорить о принципиальной невозможности признания поместной Украинской православной церкви со стороны других православных церквей нет никаких оснований". "А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения Томос несколько неуместно", - сказано в сообщении.

В ПЦУ заявляют, что Константинопольский патриархат значительно способствовал объединению украинского православия, в то время как УПЦ (МП) "за почти 30 лет только препятствовал достижению и церковного единства и признанию автокефалии".

"Для отзыва патриаршего и синодального Томоса об автокефалии Православной церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине", - заявили в Киевской митрополии ПЦУ.

В сообщении отмечается, что глава ПЦУ, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний неоднократно подчеркивал, что объединение украинского православия должно происходить мирно, без насилия, на Евангельских принципах любви. "События последних месяцев показали, что решение о переходе к единой поместной Украинской православной церкви принимаются абсолютным большинством голосов верующих, а сам процесс церковного объединения является мирным и реализуется согласно действующему украинскому законодательству", - сказан в сообщении.

Как сообщалось, 4 апреля 2019 года синод УПЦ (МП) заявил, что действия Константинопольского патриархата в Украине нанесли большой урон украинскому православию, и призвал патриарха Константинопольского Варфоломей исправить ошибку путем отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Теги: #пцу #упцмп #томос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:57 04.04.2019
Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем: только вместе мы можем защитить свободу от зла

Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем: только вместе мы можем защитить свободу от зла

10:39 04.04.2019
Кириленко расценил призыв УПЦ (МП) "отозвать Томос" ПЦУ как новый виток давления на Константинопольский патриархат

Кириленко расценил призыв УПЦ (МП) "отозвать Томос" ПЦУ как новый виток давления на Константинопольский патриархат

10:28 04.04.2019
УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

17:30 31.03.2019
В Словении начала функционировать Православная церковь Украины – посольство

В Словении начала функционировать Православная церковь Украины – посольство

01:55 28.03.2019
В ПЦУ перешли 500 приходов УПЦ (МП) – РИСУ

В ПЦУ перешли 500 приходов УПЦ (МП) – РИСУ

18:18 26.03.2019
Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

17:36 22.03.2019
Митрополит Епифаний распорядился молиться в храмах ПЦУ о справедливых президентских выборах

Митрополит Епифаний распорядился молиться в храмах ПЦУ о справедливых президентских выборах

17:50 16.03.2019
В селе на Винниччине произошел конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ (МП), храм круглосуточно будет охранять полиция

В селе на Винниччине произошел конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ (МП), храм круглосуточно будет охранять полиция

13:18 14.03.2019
Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

11:13 13.03.2019
КС Украины отказался рассматривать законность постановления Рады в поддержку Томоса об автокефалии ПЦУ

КС Украины отказался рассматривать законность постановления Рады в поддержку Томоса об автокефалии ПЦУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Украинский пограничник ранен во время обстрела КППВ "Марьинка", командующий ОС ввел режим "красный", пункт временно не работает

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре – ЦИК

Союзники по НАТО договорились на Вашингтонской юбилейной встрече о пакете мер для Украины и Грузии для обеспечения безопасности в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

Доступность Киева для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения улучшат по нескольким направлениям – КГГА

Жителю Мариуполя сообщено о подозрении в попытке контрабанды за границу двух старинных икон – ООС

Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Авиакомпания Swiss увеличивает в 1,5 раза число рейсов из Украины в Швейцарию с апреля

В Германии закрылась последняя пушная звероферма

Украинская сторона проиграла спор России в ВТО, поскольку не прислушивалась к МИД по стратегии и тактике, считает Климкин

Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии

Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ

Мининфраструктуры планирует расширить штат "Укртрансбезопасности" на 70%

Двое бойцов ВСУ ранены с начала суток на Донбассе вражескими снайперами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА