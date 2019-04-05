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19:11 05.04.2019

Авиакомпания Swiss увеличивает в 1,5 раза число рейсов из Украины в Швейцарию с апреля

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Авиакомпания Swiss увеличивает в 1,5 раза число рейсов из Украины в Швейцарию с апреля

Авиакомпания Swiss International Air Lines, входящая в Lufthansa Group, с апреля этого года увеличит число рейсов по маршруту Цюрих-Киев с четырех до шести в неделю, сообщил региональный менеджер Lufthansa Group Рене Койнзак (René Koinzack).

"С 7 апреля число рейсов возрастет до шести в неделю, а с июля они будут выполняться ежедневно", – сказал он на встрече с журналистами в посольстве Шевйцарии в Киеве в пятницу.

Р.Койнзак отметил, что рейсы будут осуществляться на самолетах Bombardier CS300 (135 мест – ИФ) и CS100 (110 мест – ИФ).

Он уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что пока рано говорить о возможности открытия Swiss новых направлений из Киева или других крупных украинских городов в Швейцарию. Представитель компании добавил, что рейс Цюрих-Киев был возобновлен лишь год назад, и сейчас количество мест по этому маршруту будет увеличено сразу на 50%, поэтому необходимо время, чтобы проанализировать результаты этих изменений.

Р.Койнзак указал, что Swiss прикладывает усилия, чтобы улучить позиции Цюриха как хаба, в частности, в последние годы активно инвестировала в лаунж-зоны и с 2019 года увеличивает число рейсов в Буэнос-Айрес, Джербу в Тунисе, Маврикий и Сейшелы.

Согласно данным Swiss, в 2018 году компания при росте среднего уровня загрузки на 1 процентных пункт – до 83,4% - увеличила перевозку пассажиров на 6,2% – до 17,9 млн, доходы – на 7,1%, до CHF5,3 млрд, операционную прибыль – на 16,1%, до CHF636 млн, а также инвестировала в лаунж-зоны CHF20 млн.

Как сообщалось, Swiss с 1 октября 2014 года прекратила прямые рейсы между Киевом и Цюрихом, начатые осенью 2013 года. "Маршрут Цюрих-Киев не оправдал наши ожидания. Ситуация в Украине также сыграла свою роль", - заявила тогда представитель компании Зонья Птассек.

Рейсы по этому маршруту авиакомпания возобновила с 26 марта 2018 года.

Теги: #полеты #расширение #swiss #украина
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