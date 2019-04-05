В Германии закрылась последняя пушная звероферма

Звероферма в городе Раден в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, на которой разводились норки для производства меховых изделий, закрылась из-за давления защитников животных и строгого контроля ветеринарного ведомства.

Хотя в ветеринарное ведомство федеральной земли, осуществляющее надзор за деятельностью звероводческой фермы, еще не поступило официальное заявление на отзыв регистрации, представители Немецкого бюро по защите животных подтвердили Deutsche Welle, что она уже прекратила свою деятельность.

"На ферме больше нет животных, все клетки стоят пустыми, очевидно, что производство было свернуто", - сообщил пресс-секретарь организации Фабиан Штайнеке.

В середине марта бюро опубликовало на своем сайте видео, показывающее, в каких условиях содержатся норки на звероферме в Радене. По словам Ф.Штайнеке, норки были помещены в тесные клетки, страдали от недостатка воды, не имели возможности лазать по клетке или покидать ее. Несмотря на то, что условия содержания животных считались приемлемыми по закону, публикация видео привлекла внимание региональных СМИ и вызвала широкий общественный резонанс.

По словам владельца зверофермы Никиты Боша, занимавшегося производством изделий из меха норки на протяжении последних 20 лет, из-за давления общественности и строгих ветеринарных проверок он решил закрыть производство, в связи с чем продал последних зверей аналогичным зверофермам в Финляндии. Он также сказал, что если бы животные болели или страдали от ран, он бы не смог заработать на продаже их меха. Что будет с участком, на котором была расположена звероферма, Н.Бош пока не решил.

Пушная звероферма в городе Раден, по данным Немецкого бюро по защите животных, была последняя в ФРГ. В 2017 году закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен в стране до такой степени, что этот бизнес просто перестал быть рентабельным. При этом ферма в Радене имела официально освобождение от новых правил на переходный период до 2022 года.