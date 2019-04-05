Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что рост напряженности в Ливии может привести к усугублению миграционного кризиса, сообщает в пятницу итальянская газета "Джорнале".

"Ситуация несет в себе риск новой волны миграционного кризиса с увеличением потока иммигрантов - в основном, в Италию и другие средиземноморские страны", - приводит издание слова А.Таяни.

По словам главы Европарламента, он очень обеспокоен происходящим в Ливии и призывает противоборствующие стороны воздержаться от любых насильственных действий.

"У ливийского кризиса не может быть военного решения. Новый конфликт приведет лишь к дальнейшей гибели людей и огромному ущербу для страны и ее населения", - подчеркнул А.Таяни.

А.Таяни также призвал Евросоюз выступить единым и авторитетным голосом, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта в Ливии в рамках ООН.

Накануне командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.