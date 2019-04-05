Мининфраструктуры планирует расширить штат "Укртрансбезопасности" на 70%

Министерство инфраструктуры Украины предложит правительству увеличить штат Службы безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") на 70%, сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынке и автомобильных перевозок Министерства Виктор Сасин на брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что уже сегодня действуют успешные нормы, запрещающие использовать переоборудованные транспортные средства, так называемые "спринтеры", которые в то же время все еще ездят по дорогам Украины.

"Теперь стоит вопрос усиления контроля. Есть проблема по количеству инспекторов в "Укртрансбезопасности". Уже есть инициативы "Укртрансбезопасности" и министерства по увеличению штата ведомства, потому что если на область - четыре инспектора, то определить количество нелегальных перевозчиков, перевозчиков, использующих не те транспортные средства, - достаточно сложно. Если инициативу поддержит Кабмин, то ситуация в корне изменится", - заявил В.Сасин.

Он сообщил, что необходимые изменения уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Кабмина.

По словам В.Сасина, в настоящее время сейчас около 600 работников "Укртрансбезопасности" составляют центральный аппарат и инспекторы. "Увеличение планируется достаточно существенное - около 70%, если не ошибаюсь", - добавил он.

Как отметил глава департамента Мининфраструктуры, в новом евроинтеграционном законопроекте предусмотрено ужесточение санкций в отношении недобросовестных перевозчиков и один из предложенных вариантов - конфискация транспортного средства в случае повторного правонарушения.