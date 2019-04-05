Двое бойцов ВСУ ранены с начала суток на Донбассе вражескими снайперами

С начала текущих суток, 5 апреля, боевики восемь раз обстреляли позиции украинских войск, из них четыре раза - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов вражеских снайперов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 120 мм - в районе н.п.Водяное и Авдеевка; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи с.Лебединское; из вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Павлополь; из снайперского оружия - вблизи н.п. Марьинка и Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п.. Новоалександровка; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи пгт Южное.

"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.