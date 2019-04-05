В Запорожской области из ствола недействующей шахты спасатели достали труп мужчины

На пульт дежурного восьмого взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины (г.Марганец Днепропетровской области) поступил вызов о чрезвычайной ситуации в пгт Степногорск Васильковского района Запорожской области о том, что на поверхности воды затопленного ствола недействующей шахты длиной 100 метров на 50-метровой глубине был обнаружен труп человека.

"Спасатели получили задание поднять тело пострадавшего на поверхность с помощью альпинистского снаряжения. В 19.54 помощник командира отделения 8 взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины Виталий Захаров начал спуск в шахту, периодически проводя замеры воздуха экспресс-анализом", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

В 20.14 четверга, добравшись до необходимой зоны ствола, увязал тело для подъема. В 21.00 тело было поднято на поверхность и передано работникам полиции.