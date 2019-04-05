Более 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове

Обеспечивать охрану общественного порядка в Харькове во время футбольного матча между командами "Шахтер" и "Динамо", который пройдет на стадионе "Металлист", будет полиция с приданными силами.

"Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать более 1 тыс. работников Нацполиции, около 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил им.Ивана Кожедуба, а также 200 военнослужащих Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения будут следить 50 сотрудников патрульной полиции", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Ожидается, что матч посетят около 27 тыс. болельщиков.