События

17:54 05.04.2019

Более 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове

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Более 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове

Обеспечивать охрану общественного порядка в Харькове во время футбольного матча между командами "Шахтер" и "Динамо", который пройдет на стадионе "Металлист", будет полиция с приданными силами.

"Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать более 1 тыс. работников Нацполиции, около 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил им.Ивана Кожедуба, а также 200 военнослужащих Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения будут следить 50 сотрудников патрульной полиции", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Ожидается, что матч посетят около 27 тыс. болельщиков.

Теги: #динамо #украина #полиция #харьков #шахтер
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