В Харькове студент из Нигерии задержан по подозрению в разбое

В Харькове полиция задержала 22-летнего гражданина Нигерии, который учится на первом курсе одного из вузов города, по подозрению в разбойном нападении на продавщицу магазина (ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины).

"Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Нападение на 60-летнюю продавщицу в магазине по ул.Ахсарова произошло 3 апреля. По словам женщины, в магазин зашел неизвестный, ударил ее несколько раз по лицу, потом связал руки и ноги, а рот заклеил скотчем. После этого нападавший забрал мобильный телефон, деньги из кассы магазина (около 1000 гривен) и скрылся.

После нападения женщину госпитализировали. Сейчас ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

В течение суток после нападения оперативники Шевченковского отдела полиции Харькова установили личность и местонахождение нападавшего. Им оказался студент-первокурсник из Нигерии.